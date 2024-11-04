Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ekim 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

BURSA(İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, beklenenden daha yavaş düşen bir enflasyon algını ifade eden anket katılımcısı firmalar, yıl sonunda faiz indirimine de hazırlar.

Türkiye ekonomisinde, izlenen sıkı para politikası ve mali disipline yönelik önlemlerin katkısıyla dezenflasyonun 2024 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacağı öngörülmekteydi. Yılın son çeyreğine girilirken para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ile birlikte iktisadi faaliyetteki ivme kaybının belirginleştiği gözlenmektedir. Bununla birlikte, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 50’nin altına gelse de aylık düzeyler ve çekirdek enflasyonun mevcut görünümü enflasyonun ana eğiliminde arzulanan düşüşün henüz gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. Ekim 2024 (2024 III. Çeyrek) BUSİAD İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtlar iktisadi faaliyet açısından gözlenen yavaşlama itibariyle karışık sinyaller vermektedir. Öte yandan ücret ve maliyetler açısından ankete verilen yanıtlar ekonominin mevcut eğilimleri ile uyumlu bir görünümü sunmaktadır. Ankete verilen yanıtlar firmaların yılın son çeyreğinde faiz oranlarında indirim beklentisi içinde olduklarını yansıtmaktadır. Bu çerçevede ankete verilen yanıtların bir önceki çeyreğe göre değişimi, toplulaştırılmış halde aşağıda sunulmaktadır:

İHRACATTA BEKLENTİ...

İhracat yapan firmalar, aynı istihdamda olduğu gibi gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak çok azda olsa artış yönünde bir değişim göstermesini beklemekte olup ihracatlarının genelde aynı seviyede kalacağını belirtmişleridir. Firmaların faiz riskinde yatay bir görünüm gözlenmektedir. Ortalama olarak faiz riski, bir önceki çeyreğe göre imalat sanayi için yukarı yönlü bir sıçrama sergilemiştir. Firmaların bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak kur risklerinde bir artış olduğu görülmektedir. İmalat sanayinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak kur riskinde bir sıçrama izlenmektedir. Geçmiş 3 aya kıyasla firmaların finansman ihtiyacının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değiştiği görülmektedir. Ayrıca firmaların gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde aşağı yönlü değişim göstermiştir.

Ankete katılan tüm firmalar itibariyle, döviz kurundaki değişimlerin satış fiyatlarını etkileme hızı 0-3 ay arasındaki eğilimini korurken, imalat sanayinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak hızın zayıfladığı gözlenmektedir. Ankete katılan firmalar gelecek 3 ayda ortalama birim maliyetlerinin artmasını beklerken, artış yönündeki değişim beklentisinin bir önceki çeyreğe göre daha zayıf olduğu gözlenmektedir. Tüm firmalar, gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişeceğini beklerken, söz konusu beklentinin imalat sanayinde ortalama olarak yukarı yönlü değiştiği gözlenmektedir. Firmaların yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde değişim gösterirken söz konusu değişimin imalat sanayinde daha sınırlı olduğu izlenmektedir. Bu haliyle enflasyondaki gerilemenin henüz firmaların bekleyişlerine kalıcı olarak yansımadığı gözlenmektedir.