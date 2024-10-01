Endüstriyel atıkları değerli kaynaklara dönüştüren ve geri dönüşüm yatırımlarına hızla devam eden ART Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, Amerika Türk İş Dünyası Buluşması’nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden plaket aldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Amerika Şubesi (ASKON USA) tarafından New York’ta düzenlenen Amerika Türk İş Dünyası Buluşması, iki ülkenin farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerini iş birliği için bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı buluşmada, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırma hedefleri, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişimi ve ticaret hacminin artırılması gibi konular ele alındı. Türk iş dünyası heyetinde yer alan isimlerden biri olan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, bu tür etkinliklerin Türk iş dünyasının global düzeydeki etkileşimlerini güçlendirmek için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Türk-Amerikan iş dünyası arasındaki çalışmalara katkıları sebebiyle düzenlenen organizasyonda plaket de alan Dursun, “Yeni yatırımlarla uluslararası büyümeye odaklanan bir Bursa firması olarak, hem bakanlarımızla bir araya gelmek, hem de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden plaket almak bizler için onur vericidir. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türk iş insanları olarak, küresel pazarlarda daha aktif rol almak ve ekonomik büyümemizi desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Türk iş dünyasının küresel arenada etkisinin artmasını ve yeni fırsatlar yakalamasını hedefliyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD ile işbirliklerimizi geliştirmek ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel rekabette iş birliğinin önemine vurgu yapan Gökhan Dursun, “Sanayide dijital dönüşüm, yeşil enerji yatırımları, yenilikçi üretim metotları ve yüksek katma değerli üretime odaklanarak ekonomik büyümemizi hızlandırabiliriz. Hedefimiz, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmaktır. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda uyguladığımız stratejiler uluslararası iş birlikleriyle desteklenmelidir. Uluslararası iş birlikleri, Türk iş dünyasının potansiyelini ortaya çıkararak, ticaret performansımızı artırmamızı ve küresel rekabet gücümüzü pekiştirmemizi sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

ASKON’un ulusal ve uluslararası iş birlikleri oluşturmada önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizen Gökhan Dursun, “ASKON’un iş dünyası için sunduğu destekleri uluslararası arenaya taşıyan ASKON USA, iki ülke iş dünyası arasında köprü kurarak ekonomik partnerliğin gelişmesine destek olmaktadır. ABD ziyareti kapsamında gerçekleştirdiğimiz temaslarda, özellikle Amerika iş dünyasındaki yatırım fırsatlarını gündemimize alarak, karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarını detaylı bir şekilde ele aldık. Bu görüşmelerin, iş dünyamız için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Başarılı çalışmaları için ASKON Genel Başkanı Sayın Orhan Aydın’a ve ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik’e teşekkürlerimi sunar, bu önemli buluşmanın ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.