Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve Tuna Gazete yöneticisi Musa Öztürk ile tunagazete.com muhabiri Serkan Özkul, UEFA Akreditasyonu ile EURO 2024’ü Bursalı gazeteciler olarak takip ediyorlar.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçından 14 Temmuz’da Almanya’nın başkenti Berlin’deki olimpiyat stadyumunda oynanacak finale kadar tüm karşılaşmaları sporseverlere aktaracak olan Musa Öztürk ve Serkan Özkul, A Milli Futbol takımımızın antrenman, basın toplantısı ve maçlarını da okuyucularına anında ulaştırıyor.

Bursalı gazeteciler Musa Öztürk ve Serkan Özkul, geçtiğimiz yıl M.City ile İnter takımları arasında İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini ve yine geçtiğimiz yıl Yunanistan’da oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da saha içi akreditasyonu ile futbolseverlere aktarmışlardı.