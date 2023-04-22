Ramazan ayı içerisinde Bursalı gençlere yaptığı davetle sahurda Abdal'da buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bu kez Bursalı gençlerden Mudanya daveti geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve aynı zamanda 28. Dönem AK Parti Bursa 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı Mustafa Varank'ı, yerli ve milli otomobil Togg'un üretim yeri olan Bursa Gemlik'in karşı komşusu Mudanya'ya çaya davet etti.

Ramazan ayının son günlerine doğru sosyal medya hesabından Bakan Varank'ın yaptığı davetle Bursa Abdal'da gençlerle buluşmalarının halen dillere destan olduğunu anımsatan Başkan Temiztürk, "Davet sırası bizde" diyerek bu kez Bakan Varank'ı davet etti.

Temiztürk, paylaşımında, "Sayın Bakanım Abdal'da gençlerle yaptığınız sohbet hala dillerde. Ama Mudanyamızın sahili de dillere destandır. Bu vesileyle sizleri 22 Nisan Cumartesi günü akşamı toplu değil Togg'lu bir şekilde Mudanya sahiline gençlerle sohbete davet ediyoruz. Çaylar bizden" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omertemizturk16/status/1649525911052595202

Öte yandan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da, "Ülkemizin gururu Togg otomobilimiz 22 Nisan Cumartesi Mudanya Mütareke meydanında olacaktır" diyerek tüm vatandaşları 22 Nisan Cumartesi günü saat 18.30'da Mudanya Mütareke Meydanı'na davet etti.