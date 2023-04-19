Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından toplanan kitaplar deprem bölgesine gönderiliyor.BURSA (İGFA) - Tüm gönüllüleriyle afet bölgesinde seferber olan Bursa Kent Konseyi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi.

Şimdi de bölgedeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla destek olan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği işbirliği başlatılan “Bir Kitap Yolla Bin Çocuk Okusun” ve “Bir Kitap Biletin Olsun” kampanyaları kapsamında toplanan kitaplar Nurdağı’na gönderme kararı aldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, toplanan kitapları deprem bölgesine göndereceklerini belirterek, "Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi ile görüştüler. Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gaziantep’in Nurdağı ilçesi karar kılındı. Orada oluşturulan prefabrik kütüphaneye toplandığımız kitapları göndereceğiz. Ben başta Kadın Meclisimiz olmak üzere emeği geçen tüm hemşerilerime teşekkür ederim” dedi.