Tanınmış iş kadını Dess Çanta sahibi Derya Çınarcık Aytaç, verdiği iftar davetinde yüzlerce konuğu ağırladı. Renkli görüntülere sahne olan gecede Aytaç, depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine yardım gönderen kadın platformlarına bağışlar yaptı.BURSA (İGFA) - Bursalı yardımsever kadınlar, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir organizasyonda buluştu.

Bursalı başarılı iş kadını Dess Çanta sahibi Derya Çınarcık Aytaç'ın Deluxe Bursa'daki iftar daveti büyük ilgi gördü.

300'ü aşkın kadının katıldığı gecede Aytaç, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından gerek bölgeye yaptıkları yardımlar, gerekse Bursa'ya göç eden depremzedeleri evlerine yerleştirip tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen 'İyilik Melekleri Ses Verin Platformu', 'Annece Platformu', 'Melek Kadınlar Platformu' ve 'Müge İle Platformu' kurucularını sahneye davet edip kendilerini onurlandırdı. Aytaç ayrıca, dört platforma depremzedelere desteklerini sürdürmeleri için bağışta bulundu. Gecede konuşan Aytaç, ramazan ayında gerek yakın dostları, gerekse iş paydaşlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, deprem bölgesine yardımların sürmesini diledi.