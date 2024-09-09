Bursalı Jandarma Astsubay Murat Kösle, İstanbul’da düzenlenen yüzme yarışmasında 2 altın bir gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Heybeliada’da düzenlenen 22. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonalarına farklı ülkelerden 300’ü aşkın sporcu katıldı. Jandarma Teşkilatını birçok spor branşında başarılı bir şekilde temsil eden Jandarma Astsubay Murat Kösle 3 kilometre ve 5 kilometre açık su etabında üst üste şampiyon olarak iki altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 2 kilometre açık su etabındaysa ikinci olarak bir gümüş madalyayla müsabakaları tamamladı. Kürsüye jandarmanın 185. yılına özel flaması ile çıkan Kösle, Jandarma Teşkilatını en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürecek.