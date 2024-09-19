Okulların açılması öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik yapılan toplu taşıma indirimleri, okulun ilk haftalarında öğrencilerin ceplerine yansıdı.BURSA (İGFA) - Toplu ulaşımın en uygun fiyatlarla halka sunulduğu şehirlerin başında gelen Bursa’da okulların açılmasından önce Bursa Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için yaptığı indirimi, öğrenciler okulun ilk haftalarında hissetmeye başladı.

Öğrenciler Bursaray ve kısa otobüs hattı ile 5 TL, uzun otobüs hattı ile ise 5.75 TL’ye seyahat ediyorlar. Tek vesayet ile okula gidip gelen öğrencilerin haftalık yol masrafı en fazla 57.5 TL’ye denk geliyor.

Birçok şehirde 20-25 TL olan öğrenci bileti fiyatlarının yanı sıra Bursa’da öğrenciler için ulaşıma 5 lira gibi cüzi bir fiyat tarifesi uygulanması Bursalı öğrencileri memnun ederken, farklı bir şehirde yaşayan öğrencinin toplu taşıma ödediği günlük ücreti Bursalı öğrenciler haftalık olarak ödüyorlar. Bu da hem öğrencilerin hem de velilerin ceplerine ekonomik katkı sağlıyor.