SMA hastası Sefa Bebek yararına Sendeyim Pub ev sahipliğinde Bursa'nın genç solisti Kübra Lana ve Dolunay Kartal'ın organizasyonuyla bir gece düzenledi. Düzenlenen geceden elde edilen gelir, Sefa Bebek’in tedavisinde kullanılacak.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Tip-2 SMA hastası Sefa bebek için Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Sendeyim Pub’da düzenlenen geceye çok sayıda Bursalı katıldı.

Bursa'nın sevilen solistleri Kübra Lana, Levent Uçar, Taner Yazıcı, Ahmet Gök ve Semih Kandemir'in hiçbir ücret almadan sahneye çıktıkları gecede tüm konuklar ve sanatçılar Sefa Harput için tek yürek oldular.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede bol bol sohbet eden konuklar, minik Sefa Bebek’e destek olmanın da mutluluğunu yaşadılar. Sefa Bebek için düzenlenen gecede sahne alan Kübra Lana, Levent Uçar, Taner Yazıcı, Ahmet Gök ve Semih Kandemir'in seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla coşan Bursalılar, hem renkli görüntüler oluşturdu hem de Sefa Bebek'e umut olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Gecenin finalinde bir açıklama yapan Kübra Lana ve Dolunay Kartal, ''Bu akşam Sefa Bebek için toplandık, gerçekten ilgi büyük oldu. Düzenlediğimiz bu geceden elde ettiğimiz geliri Sefa Bebek'in tedavisine aktaracağız. Düzenlediğimiz bu özel geceye katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. Bilindiği üzere Sefa Bebek'in tedavisi için çok kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde gereken masrafları toplamak zorundayız. Bugüne kadar düzenlenen yardım organizasyonlarıyla bu rakamın %85’ine ulaşıldı. Geriye kalan 'lik kısmı da en kısa zamanda toplamak için elimizden geleni yapacağız.'' dediler. Gecenin finalinde ise yapılan açık artırma ile satışa sunulan ürünler de Sefa bebeğin tedavi masraflarına aktarıldı.