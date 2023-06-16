Bursa’da gıda işiyle uğraşan Şener Şen adlı vatandaşın minibüsü çalındı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın görüntülerini izleyince şok olan Şener Şen, “Arkadaşı tebrik ederim, ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim” dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde gıda işiyle uğraşan 39 yaşındaki Şener Şen, akşam saatlerinde işinin bitmesiyle ekmek teknesi olan minibüsle Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki evine döndü. Aracını çalınma korkusuyla güvenlik kamerasının olduğu yere park eden Şener Şen, daha sonra evine girdi. Şen, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Gece saatlerinde gelen bir kişinin aracını açıp bir dakikada çaldığını gören Şen, durumu polise bildirdi.

Büyük mağduriyet yaşayan Şen, “Arkadaşı tebrik ederim, ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim” dedi. Şen, ekmek teknesi olan aracının bir an önce bulunmasını istedi.