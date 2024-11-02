Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası'nda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Toroslar Bocce Tesisi'nde 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 11 ülkeden sporcular kürsü mücadelesi verdi.

Şampiyonada röle disiplininde mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, elde ettiği başarıyla ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı.

Organizasyonda bir diğer Bursalı sporcu İnci Ece Öztürk ile birlikte mücadele eden Mine Türker, Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.