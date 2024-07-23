Bursa Tabip Odası, 31 Mayıs 2024 günü hayatını kaybeden ve 1966-1984 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yapan Dr. Erdal Atabek’in anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir adım atarak BAOB yerleşkesinde Dr. Erdal Atabek Toplantı Salonu'nu hizmete attı.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası'nın Dr. Erdal Atabek Toplantı Salonu açılışına; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, BTO önceki dönem başkanlarından ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Güzide Elitez, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Nilüfer Ustael, Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Dr. Kadir Binbaş, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri, SES Bursa Şubesi temsilcisi Huriye Melek Türk, Genel Sağlık İş Şube Başkanı Hatice Erdoğan ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ve çok sayıda hekim katıldı.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aslı Aktümen açılış konuşmasında Dr. Erdal Atabek’in hayatı hakkında bilgi verdi. Dr. Aktümen, Dr. Atabek'in hekimlik mesleğine ve toplumsal sağlık mücadelesine yaptığı katkıları vurguladı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, Dr. Erdal Atabek, TTB'nin sadece hekim haklarını savunan bir kuruluş olmaması gerektiğini, demokratik bir kitle örgütü olması gerektiğini söylediğine dikkati çekerek, "Biz de bugün onun izinden gidiyoruz. Dr. Erdal Atabek, 18 yıl Merkez Konsey Başkanlığı yapmış, 2 darbe görmüş ve 38 ay hapis cezası almıştır. 12 Eylül darbesi sonrasında da Merkez Konsey Başkanlığı'na devam etmiş ve ülkenin sağlık alanındaki birçok sorununa değinmiştir. Bugün TTB'nin edindiği hak savunucusu bu onurlu konumunda Dr. Erdal Atabek'in emekleri çok büyüktür. Kendisine minnettarız" dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da, Dr. Erdal Atabek'in kendileri için ölümsüz olduğunu ifade ederek, hekimlerin gücünü arkasına alan bir Türk Tabipler Birliği için çıktıkları yolda destekleri için başta Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş’a ve tüm Bursa Tabip Odası aktivistlerine teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında program sona erdi.