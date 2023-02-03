Bursa'nın değeri, ünlü bestekâr ve şef Erdinç Çelikkol hayatını kaybetti. Çelikkol, 1997-2009 yılları arasında İnegöl'de şef olarak görev aldı.

Cenazesi yarın öğle namazına mütakiben Ulu Cami'nden kaldırılacak.

ERDİNÇ ÇELİKKOL KİMDİR

Bestekâr, ses sanatkârı, müzikolog, müzik hocası, yazar. 23 Mart 1938, Bursa doğumlu. Babası Hüseyin Rahmi ve annesi Ayşe hanımdır. Neriman hanım ile evli olup, 3 kız 1 erkek olmak üzere 4 çocuk, 3 damat, 1 gelin ve 7 torun sahibidir.

Müziğe 1951 yılında Bursa Türk Mûsıkîsi Derneğinde başlayan Çelikkol; İzzet Gerçeker, Ekrem Yöntem, Yaşar Kızılay, Mehmet Kutlugün, Mûsâ Kumral, Nebahat Üner ve Emin Ongan gibi değerli hocalardan yararlanmıştır.

Bursa Türk Mûsıkîsi Derneği 1963 - 1985, Yenişehir, İznik 1955 - 58, Yalova Mûsıkî Derneği 1986 - 2003, Yalova Belediye Konservatuarı (Tsm) Korosu 2004 - 2006 ve İnegöl; 1999 - 2010, Kuruluş aşamasından; 1983 - 2000 yılı Ağustos ayına dek; Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda Şef, Genel Sanat Yönetmenliği ve Müdürlük görevlerini bir arada yürütmüş, son olarak; Kültür Bakanlığı Bursa Klâsik Türk Müziği Korosu Şefliği görevini, 14 Aralık 1999'dan emekli olduğu 23 Mart 2003'e kadar sürdürmüştür.

Beste çalışmalarına 1960 yılında başlamış, 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle; 345 eseri TRT Repertuarına alınan bestekârın, sözleri Mustafa Töngemen'e ait "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun" adlı Nihâvend eseriyle 1991'de Milliyet Gazetesi okurlarınca Yılın Bestekârı unvânına lâyık görülmesi...1997 yılında İzmit Sabancı Kültür Merkezine Büstü' nün konması... Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarının bir sınıfına adının verilmesi... Adına "Şef Erdinç Çelikkol - Beste Yarışması - 2003" düzenlenmesi ve "Bir Bursa Akşamında Sanat 2005 - Erdinç Çelikkol Özel Gecesi" tertiplenmesi, sanatçının hayatta iken tattığı en büyük gururlarındandır.

Bursa Belediye Konservatuvarı'nın plân ve programına uygun olarak 4 sınıf için 2 cilt ve 1300 sayfadan oluşan Türk Mûsıkîsi Bilgileri ile, Arapça, Farsça ve Osmanlıca kelimelerin açıklandığı Türk Mûsıkîsi Dili adını verdiği kitaplarını Türk Mûsıkîsi severlerinin istifadesine sunmuştur.

"Sanatçının emeklisi olmaz" sözünü kendisine ilke edinen Erdinç Çelikkol halen; Kocaeli - İzmit Büyükşehir Mûsıkî Derneği (21), Gemlik Belediyesi Kültür Sanat Derneği (TSM Korosunu (17), Orhangazi Halk Eğitimi Merkezi TSM Korosunu (17); Öğrencilerinden oluşan, Özel Bursa Türk Mûsıkîsi Topluluğu (yeni) ile Bursa Sanat Müziği Sevenler Derneği (yeni) (2011 - 2012) Korolarını çalıştırmaktadır.

Kültür Bakanlığı Bursa Türk Müziği Korosu şefliğinden emekli olan Çelikkol, Milliyet gazetesi okurlarınca 1991 yılında "en iyi bestekâr" olarak seçilmiştir. TRT repertuarında çok sayıda bestesi yer almıştır.