Son yıllarda Bursa’nın en büyük sorunlarından biri haline gelen çevre kirliliği vatandaşların radarına girmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Çirişhane Mahallesi de çöp sorunu ile karşı karşıya kalırken mahalle sakinlerinden birinin duvar yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Çirişhane Mahalle sakinleri soruna ilginç çözümler aradıklarını belirtirken, duvar yazıları ile birbirlerini uyarmaktan geri durmuyor.

Mahalle sakinleri etrafta bulunan çöplere karşı da sabırlarını tüketmek üzere. Bu duruma acilen çözüm bekliyorlar.