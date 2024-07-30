Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla global büyüme yolculuğuna devam ederken, gelecek vizyonunu da yeni iş modelleri çerçevesinde şekillendiriyor. Çevik işletme anlayışıyla, dünyadaki değişen koşullara hızlı uyum sağlayan Bursalı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni bir iş modeline geçti.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla global büyüme yolculuğunda önemli adımlar atmaya devam ederken, gelecek vizyonunu da yeni iş modelleri çerçevesinde şekillendiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının destekçisi olan Bursalı bu kapsamda; çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını kararlı bir şekilde desteklemeye önem verirken, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni bir iş modeline geçti.

Çevik işletme anlayışıyla, dünyadaki değişen koşullara hızlı uyum sağlayan ve Türkmenistan’da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak sektörde bir ilke imza atan Bursalı, hayata geçirdiği yeni iş modelinde verimlilik artırma odaklı satış stratejisine geçerek globalleşme yolculuğunda güçlü adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bu stratejik adımın, Bursalı’nın rekabet gücünü koruması, sürdürülebilir kârlılığına katkı sağlaması, aynı zamanda verimlilik artışı ile sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli bir değer katması bekleniyor.

Böylece şirketin, tekstil endüstrisinin daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, firma olarak dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen küresel büyüme yolculuklarını sürdürdüklerine dikkat çekti. Bu çerçevede, Türkmenistan’da faaliyetlerini verimli hale getirme kararı aldıklarını ifade eden Bursalı, “Küresel rekabet ortamında öne geçmek için adımlar atmaya başladık. Türkmenistan’da üretime başladık. Dünya büyük bir hızla değişiyor ve biz de bu değişime ayak uyduruyoruz. Jeopolitik avantajlardan yararlanabilmek adına rotamızı yurt dışına çevirdik ve ülkemizde elde ettiğimiz başarıya bir Türk markası olarak yurt dışında da ulaşmak istiyoruz” dedi.

ÇEVRESEL ETKİLERİ MİNİMİZE EDEN ÜRETİM SÜREÇLERİ

Bu hamleleri ile karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacaklarını dile getiren Bursalı, yeni pazarların dinamiklerine uygun ürün ve hizmetler geliştireceklerini kaydetti. Bursalı, uluslararası alandaki varlıklarını daha da güçlendireceklerini dile getirerek, “Küresel büyümenin bir parçası olarak kendimizi sürekli geliştiriyor, ürün ve hizmet portföyümüzü yeniliyoruz. Bu yolculuğumuzda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerimizden de ödün vermiyoruz. Çevresel etkileri minimize eden üretim süreçleri ve sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal faydaya da önem veriyoruz.” diye konuştu.

YENİ DÜNYA DÜZENİNE UYUM SAĞLIYOR

Dinamik ve rekabetçi küresel arenada teknolojik ilerlemeleri yakından izleyip uyguladıklarını dile getiren Bursalı, “Teknolojiyi üretim süreçlerimize entegre ederek ilerliyoruz. Yeni dünya düzenine uyum sağlıyor ve adımlarımı bu yönde atmaya özen gösteriyoruz. Buna bağlı olarak da markalaşma çalışmalarımızın küresel düzeyde gerçekleştirilmesi için stratejik gelişim planları oluşturuyoruz. Sektörümüze yenilikçi çözümler getirmek, yeni nesil teknolojilerden faydalanmak ve yenilikçi projeler geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bursalı, müşteri memnuniyet odaklı yaklaşım ve yenilikçi çözümleriyle küresel büyüme yolculuklarına hızla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.