Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, küresel büyüme yolculuğuna hızla devam ediyor. Türkmenistan’da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza atan Bursalı ülkeye 200 tır makine ekipmanı gönderdi.BURSA (İGFA) - Türkmenistan’daki fabrikasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursalı ülkeye 200 tır makine parkuru göndererek, çalışmalarını hızlandırdı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Türkmenistan’da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza attıklarını söyledi. Bursalı, küresel büyüme yolculuğunda emin adımlarla yol almaya devam ettiklerini belirterek, “Dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen Bursalı olarak küresel büyüme yolculuğumuza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkmenistan’da faaliyetlerimizi verimli hale getirme kararı aldık ve odağımıza ülkedeki yatırımımızı aldık. Tesisimize 22.5 milyon dolarlık ürün gönderdik. Yerli ve milli üretime verdiğimiz önem doğrultusunda Türkmenistan’a 200 tır makine ekipmanı gitti. En kısa sürede Türkmenistan’da da Bursalı rüzgarını estireceğiz” dedi.

TÜRKMENİSTAN’DA DA YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARA YÖN VERECEĞİZ

Sürekli geliştirdikleri ürün ve hizmetleriyle de fark yarattıklarına dikkat çeken Bursalı, yenilikçi çalışmaları ile sektöre yön verdiklerini söyledi.Türkiye’nin Tekstil Sektöründeki Bakanlık Onaylı ilk ve tek Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne sahip olduklarını ifade eden Bursalı, “Sektörümüzün küreseldeki en büyük oyuncularından biri haline gelen firmamız, yenilikçi ve dönüşüm odaklı yapısı sayesinde küresel düzeyde önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Hep bir adım önde olmak adına son teknolojiyi yakından takip ediyor, son teknoloji ile ürünlerimizi üretiyoruz. Sıradanlığın dışına çıkarak rakiplerimizden her zaman önde olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkmenistan’da da yenilikçi çalışmalarımızla tekstil sektörüne yön vereceğiz” diye konuştu.

Burada 100.000 metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bursalı, fabrikalarında öncelikle iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahanenin faaliyete başlayacağını ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacağını kaydetti.

Bu arada Bursalı’nın Türkmenistan’daki fabrikasında yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak ve burada yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağlanacak.