Toplantıda, kente kazandırılan projeler ve Bursa için yapılan yatırımlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Başkan Bozbey, Bursalılar adına her kuruşun takipçisi olduklarını vurgulayarak, belediyenin finansal şeffaflığına olan bağlılıklarını yineledi. Bozbey, “Bursalılar adına harcanan her kuruşun takipçisiyiz!” diyerek, belediyenin kaynaklarının doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Bozbey, belediyenin daha önce çeşitli gerekçelerle devredilen tesislerin tekrar belediyeye tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti. "Biz Bursalıları temsil ediyoruz. Bursalıların parasının Bursa'da kalması adına bizden alınan tesislerimizin Belediyemize yeniden tahsisini bekliyoruz." diyen Bozbey, Bursa'nın kaynaklarının, Bursa halkı için en verimli şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Yıl sonu değerlendirmesinde konuşan Başkan Bozbey, 9 aylık süreçte birçok önemli projeye imza attıklarını ve Bursa'nın gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.