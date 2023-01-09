Bursalıların Büyükşehir Belediyesi ile en kolay bağlantı noktası olan Alo 153, Santral ve Beyaz Masa birimleri, her 103 saniyede 1 gelen çağrılara cevap vererek Bursalıların takdirini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurum Dışı Memnuniyet Artışında bir önceki yıla göre yüzde 40’lık iyileşmenin gözlendiği Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelini tebrik etti.

Bursa’da ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda önemli yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların belediyeye erişimi önündeki tüm engelleri de ortadan kaldırdı. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alo 153, Beyaz Masa ve Santral personelleri, erişim sağlayan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere yönlendirilerek, sorunlara kısa sürede çözüm üretildi.

103 saniyede 1 çağrı

Telefon başında Bursalıların çağrılarını bekleyen ve 24 saat esasına göre çalışan 34 personel, vatandaşlardan 2022 yılında gelen 313 bin 622 çağrıya cevap verdi. Geçen yıl günde 859, saatte ise 35 çağrı alan ekipler, yıl boyunca gelen aramalardan 124 bin 874’ü için talep oluşturdu. Oluşturulan talepler, ilgili birimlere yönlendirilirken; geri dönüşlerle ilgili vatandaşlar da süreç hakkında bilgilendirildi. Oluşturulan taleplerin yüzde 74’ü vatandaş lehine olumlu sonuçlanırken, halen 6533 taleple ilgili süreç devam ediyor.

Memnuniyette ilk sırada

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ekibinin gösterdiği başarılı performans, düzenli olarak yapılan Kurum Dışı Memnuniyet Artışı Anketine de yansıdı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılan ankette, kurum içindeki birimler arasında en fazla memnuniyet artışı halkla ilişkiler biriminde gözlendi. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, bir önceki yıla göre ‘Talep Yöneticim Sürecinde’ yüzde 40’lık memnuniyet artışı sağlarken; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özveriyle çalışan birim personelini tebrik etti. Birim çalışanları ile birlikte 1’incilik pastasını kesen Başkan Aktaş, “Türkiye’nin en özel şehirlerinden birini yönetiyoruz. Doğumdan ölüme hayatın her alanında varız. Bu şehri markalaştırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Vatandaşlarımızın her türlü talebini ulaştırdığı ilk iletişim kanalı halkla ilişkiler personelimiz. 1 yıl içinde gösterdikleri yüzde 40’lık memnuniyet artışına katkı veren, emeği olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.