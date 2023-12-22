Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

BUDO tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

22.12.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

22.12.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

22.12.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

22.12.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

22.12.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.