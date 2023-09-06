Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek altyapı işleri nedeniyle Bursa-Ankara yolunun Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa-Ankara yolunun Ankara istikametinde ise Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasında altyapı ızgara, baca imalatları, temizliği ve oto korkuluk bakımları yapacak. Bu nedenle, 06 Eylül Çarşamba (Bugün) saat 23.59 ile 07 Eylül Perşembe (Yarın) günü saat 06.00 arasında bu yol trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin bu süre zarfında alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Trafik güvenliği ve işçilerin çalışma koşullarını sağlamak amacıyla alınan bu önlemlere dikkat edilmesi önemlidir. Trafikte seyahat edecek olan sürücüler, bu kapatma nedeniyle planlarını güncellemeli ve trafik yönlendirmelerine uymalıdır.