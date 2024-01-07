BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da haftanın son gününde şehir genelinde sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

Pazartesi günü, sabah saatlerinde termometreler 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları sağanak yağışlı bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 16 derece seviyelerinde seyredecek.

Salı günü ise en düşük sıcaklık 6 derece seviyelerinde seyrederken şehrin genelinde karla karışık yağmur etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağışlı bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ