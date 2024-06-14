Bugün sabah saatlerinde termometreler 22 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 39 derece seviyelerinde yer alacak.

Meteoroloji tarafından sıcaklık için uyarıda bulunurken yağış için saat verdi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 17 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 37 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Öte yandan hafta boyu süren kavurucu sıcaklıklar bugün itibariyle kendini yağışa bırakacak.