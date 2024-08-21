Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılış töreni, bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tesis, Bursalıların temiz ve güvenli içme suyuna erişimini kolaylaştıracak.BURSA (İGFA) - Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ayrıca İstiklal Marşı'nın okunması ve kurdele kesimi gibi geleneksel açılış ritüelleri de gerçekleştirildi.

"SUYUMUZ EN KALİTELİ VE İÇİLEBİLİR DÜZEYDEDİR"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımında emeği geçen herkese, önceki yönetim dâhil olmak üzere, teşekkürlerini sundu. Bozbey, Bursa’nın geleceği için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, belediye olarak en çok önem verdikleri konulardan birinin nitelikli ve sağlıklı içme suyu temin etmek olduğunu vurguladı.

Bozbey, "BUSKİ çalışmalarıyla artık tüm vatandaşlarımız çeşmelerinden güvenle su içebilir. Suyumuz en kaliteli ve içilebilir düzeydedir. Kuraklık, tüm dünyayı tehdit eden bir konudur; bu nedenle vatandaşlarımızdan suyu israf etmeden ve özenle kullanmalarını rica ediyoruz," dedi.

Başkan Bozbey, ayrıca kent genelinde alt yapı çalışmalarına da devam edeceklerini, özellikle Mustafakemalpaşa gibi bölgelerde alt yapı sorunlarının çözüleceğini ifade etti. Yeni tesisin, Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım olduğunu belirten Bozbey, projenin 2060 yılına kadar su sorunu yaşamayacak şekilde tasarlandığını söyledi.

140 MİLYON TL’LİK YATIRIM, 400 BİN KİŞİYE TEMİZ SU

Demirtaş sınırlarında bulunan 42 su kuyusuyla işletilecek olan tesisin maliyeti yaklaşık 140 milyon TL'yi buldu. Bu tesis, günlük 51.480 metreküp su arıtarak 400 bin kişiye temiz su sağlayacak. Ayrıca, Bozbey tesisin ve altyapı projelerinin Bursa’ya büyük değer katacağını vurguladı.

Başkan Bozbey, Pınarcık Projesi’nin 2026 yılı ortalarında tamamlanmasının planlandığını ve bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Bursa'nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. Gözede köyündeki içme suyu sorununa da değinen Bozbey, bu köyde içme suyu sorunu olmadığını, sadece sulama suyu sorunu yaşandığını dile getirdi. Bu sorunun da BUSKİ ve Kestel Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda çözüleceğini belirtti.

CHP MİLLETVEKİLİ NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU: “SAĞLIKLI SU, VATANDAŞIN HAKKI”

Açılışta konuşan Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sağlıklı ve temiz suyun önemine değinerek, bu gibi projelerin iklim krizi ve kuraklık gibi sorunların gündemde olduğu bir dönemde büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Kayışoğlu, "Başkanımızın, seçimlerden beri Bursa'ya hizmet odaklı yaklaşımıyla gurur duyuyoruz. Amacımız, vatandaşın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır," ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve butona basılarak tesisin resmen hizmete açılmasıyla sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu tesisle birlikte kentin su ihtiyacını karşılamada önemli bir adım atmış oldu. Yeni arıtma tesisi, Bursalıların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlarken, kentte temiz ve sağlıklı suya erişim daha da kolaylaşacak.