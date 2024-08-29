Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleşecek olan kutlamalarda ünlü şarkıcı Nilüfer Bursalılar ile buluşacak.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Nilüfer FSM Hastane Alanı'nda Bursalılarla buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürüyüş ile başlayan kutlamalar FSM  Hastane Alanında Nilüfer konseriyle ikiye katlanacak. Nilüfer'in birbirinden güzel şarkılarıyla FSM  Hastane  alanını hınca hınç dolduracak olan Bursalılar Nilüfer'in şarkılarını hep bir ağızdan seslendirecek.  

Kaynak: igf