Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemlerinde seçmenler Bursa'da sandığa yoğun ilgi gösteriyor.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde vatandaşlarının oy verme işlemleri sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladılar.

Bu kapsamda Bursa’da bin 141 sandık bölgesi ve 6 bin 862 sandıkta toplam 2 milyon 367 bin 628 seçmen tercihlerini sandığa yansıtmaya başladı.

Bursa'daki sandık bölgelerinde sandığa yoğun katılımın olduğu gözlendi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN SEÇİM GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Öte yandan Bursa Valiliği de il genelinde seçim güvenliğine yönelik kara, hava ve deniz tedbirlerini de bölgede uygulamaya başladı.

Seçim güvenliği tedbirleri kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığı’ndan 2 bin 525 personel, 464 araç, 1 helikopter ve 3 bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 588 araç/bot, 1 helikopter, 6 atlı birlik, 14 köpek timi ve 21 drone ile seçim güvenliği çerçevesinde görev yapıyor.