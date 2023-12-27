Bugün Bursa'da güne termometrelerin 8 derece olarak başlamasıyla birlikte, şehir sakinleri gün içinde sağanak yağışlı bir hava ile karşılaşacak. Meteoroloji uzmanları, en yüksek sıcaklığın gün içinde 18 derece civarında seyredeceğini belirtiyor.

Yarın ise Bursalıları daha serin bir gün bekliyor. Perşembe günü, sabahın erken saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken, gün boyunca şehir genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

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