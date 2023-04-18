Ramazan ayının manevi iklimiyle huzur bulan vatandaşlar, bayramda da ziyaretler için hediyelik, ziyarete gelecek konuklar için ise ikramlık alışverişinde damakların vazgeçilmezi ve vitamin deposu olan kestane şekerine yoğun ilgi gösteriyor. İlka Şekerleme Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, “Çikolata, kalori bakımından kestaneni 2 katını buluyor. 100 gram çikolata 520 kalori civarındayken, kestane şekeri ise 256 kaloriye tekabül ediyor” dedi.

Kestane şekeri dendiğinde kuşkusuz ilk akla gelen şehirlerin başında Bursa gelirken, kestanenin toplanmasından soyulmasına, kaynamasından şerbetlenmesine kadar ince bir hassasiyet gerekiyor. Bu hassasiyete önem verilmediğinde hem tat açısından hem de sağlık açısından tehlikeli olabileceğini belirten Kardelen ve Yaylacık markalarıyla Bursa’nın geleneksel lezzetini sadece Türkiye değil dünyadaki birçok sofraya ulaştıran İlka Şekerleme Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, bayramlarda en güzel hediyeliklerin ve ikramlıkları kestane şekerinin oluşturduğunu söyledi. Aygün, “Misafirlerini ağırlayacak vatandaşların ikramlık tercihi ile ziyaretlere gidecek vatandaşların hediyelik tercihi havaların da sıcak olacağı düşüncesiyle ağır tatlılar yerine hafif ve sağlıklı tatlılar olacaktır. Kestane şekerinin de Türk kültüründe çok ayrı yeri var. Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sâyesinde vücutta dolaşan zararlı serbest radikallere kalkan görevi üsteniyor. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek adeta doping etkisi yapıyor. Kestane, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. İlka Şekerleme olarak gelen talepleri karşılamak için her türlü hazırlığımız mevcut. Çeşitli ebat ve ambalajlarda 30’un üzerinde ürünlerimizi hem mağazalarımızda hem online olarak satışa sunuyoruz. Bursalılar olarak kestane kültürümüze sahip çıkmalıyız” dedi.

“Hem sağlıklı hem eğlenceli”

Bursa’daki modern tesisinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyularak üretilen kestanenin doğal şeker ile tatlandırıldığını, çikolatalı ürünlerde de gerçek kakao kullandıklarını söyleyen Aygün, sağlıklı üretimin öncelikleri olduğunu ve bu üretimlerini aldıkları sektörde ilk kez ISO 22000 ve FSSC22000 belgelerini alarak tescillendiklerini söyledi. Aygün, “Çocukların en sevdiği maskotumuzda Ramazan ayı boyunca davul ve fesiyle raflardaki yerindeydi. Çocuklar için hem sağlık deposu hem de oyunlarına renk katacak pelüş bir maskot” diye konuştu.

“Çikolata, kalori bakımından kestaneni 2 katı”

Kestane şekerinin bir çok faydasının saymakla bitmediğini ifade eden Aygün, “Ayrıca kalori bakımından diğer tatlılara göre daha azdır. 1 porsiyon çikolata yani 100 gram çikolatanın kalori oranı 520 civarındadır. Kestane şekerinde ise 100 gramda 256 kaloriye denk gelmektedir” ifade etti.