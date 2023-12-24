Sonbaharda hasat edildiği için "hüznün meyvesi" olarak adlandırılan çiğ kestane gibi şerbetli kazanlarda kaynatılarak yapılan kestane şekeri de zamlardan nasibini aldı.

Yılın belirli dönemlerinde ağaçtan toplanıp kabuk soyma, dondurma ve depolama, çözündürme, haşlama ve şekerlendirme işlemlerinden sonra ambalajlanarak tüketicilere sunulan Bursa'nın meşhur lezzeti olan Kestane Şekeri sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok noktasında büyük beğeni topluyor.

Yerli ve yabancı turistlerin Bursa'ya geldiklerinde mutlaka tattığı lezzetlerin başında gelen kestane şekerine, çiğ kestanedeki rekolte düşüklüğü nedeniyle zam geldi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR...

1 kg'lık kestane şekerleri, sene başında 250 TL'ye satılırken yılın son ayında kestane şekerinin fiyatı 600 TL'yi geçti.

Bursa'da kendini kanıtlamış çeşitli firmalar tarafından üretilen kestane şekerinin fiyatı firmaya ve gramajına göre değişiyor.

Tane büyüklüğü arttıkça fiyatı da artan kestane şekerinin kutusu küçüldükçe de fiyatı katlanıyor.

En uygun olarak bilinen plastik kutularda kilogram hesabıyla satılan kestane şekerinin fiyatı 500 TL ile 620 TL arasında değişiyor.

Özel kutularda genellikle gram hesabıyla satılan ürünün 500 gramlık kutudaki kestane şekerinin fiyatı 480 liradan başlıyor. Uygulanan hediye ambalajına ve kutusuna göre fiyatı 500 lirayı aşıyor. Kilogram fiyatı olarak ise 1000 TL'ye yaklaşıyor...

20 gramlık bir kestane şekeri ise 22 TL'den satışa sunuluyor.

ÇİĞ KESTANE FİYATLARI DA UÇTU

Rekolte düşüklüğü ve yüksek enflasyon nedeniyle çiğ kestane de geçen yıla göre yüzde 300 zamlandı. Geçen sene 70-100 TL bandından alıcı bulan çiğ kestane şu an pazarlarda 150-250 TL'den satılıyor.