Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa'nın 17 ilçe ve 51 mahallesinde eş zamanlı olarak sahadaydı. Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi üyeleri, tarımsal üretimin planlanması ve bu kapsamda hayata geçirilen yeni destekleme modelinin tanıtılması amacıyla üreticilerle bir araya geldi.Bursa (İGFA) - Nilüfer'in Karacaoba Mahallesinde gerçekleştirilen üreticileri bilgilendirme görüşmesine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar bizzat katılarak, üreticilerin görüş ve taleplerini dinledi. İl Müdürü İbrahim Acar ülke genelinde ve Bursa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının eş zamanlı olarak yapıldığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin daha etkin bir şekilde uygulanması amacıyla ilimizde oluşturulan Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi üyeleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımızın temsilcileri sahada üreticilerle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Karacaoba'da gerçekleşen bilgilendirme buluşmasına Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile birlikte Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Yıldıray İstanbullu, TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre, Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürü Muhsin Sümer, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Efe ve üreticiler katıldı.

Bu süreci birlikte yürütmek için Bakanlık olarak tüm kurumlarımız ile birlikte üreticilerimizle kendi mahallerinde bir araya gelmeye devam edeceğiz.