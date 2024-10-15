Hayırsever iş adamı Mümin Canbaz tarafından yaptırılan Mümin Canbaz Fen Lisesi’nin inşaatında sona gelindi. Yaklaşık bir ay içerisinde eğitim öğretim faaliyetine girmesi beklenen okulu Canbaz ve AK Parti Bursa yönetimi yerinde inceledi.

Bursa’nın 7’nci fen lisesi olacak Mümin Canbaz Fen Lisesi inşaatında sona gelindi. 24 derslikli ve kompleks içerisinde spor salonunun da bulunacağı okul yaklaşık bir ay içinde eğitim ve öğretime başlayacak. Hayırsever iş adamı Mümin Canbaz tarafından yaptırılan okul 750 öğrenciye eğitim verecek. Eğitim öğretime geri sayımın başladığı okulu Mümin Canbaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu yerinde inceleyerek okul hakkında bilgi aldı.

“Bu hafta 6 okulumuz eğitime başlayacak”

Bu hafta içerisinde 6 okulun daha eğitime başlayacağını müjdeleyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Öncelikle Bursa’daki hayırseverlerimizin milli eğitime yapmış olduğu katkılar bizim için çok kıymetli. O nedenle hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Okullar açılmadan evvel 35 okulumuzun yılbaşına kadar açılacağını söylemiştik. Bunlardan 10 tanesini okullar açılmadan önceki hafta başlatmış olduk. Kısmetse bu hafta 6 okulumuz daha faaliyete geçecek. Önümüzdeki süreçte açılacak okullarımızdan birine geldik. Bursa’da 6 adet fen lisesi var. 7’ncisi de Mümin Canbaz Fen Lisesi olacak. Dolayısıyla bu süreçteki yatırımlar Bursa’ya katkı sağlayacak. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yaklaşık 11 hayırseverimizin yaptırmış olduğu okullarda 268 dersliğimiz faaliyete geçmiş olacak. Bugün Mümin Canbaz Fen Lisesi’ndeyiz, çok güzel bir yerde Bursa’nın girişinde, sosyal ve sportif faaliyetleriyle Bursa çok güzel bir okul kazanmış olacak. Biz hayırseverimiz Mümin Canbaz beye çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

750 öğrenciye eğitim verecek

Mümin Canbaz Fen Lisesi’nin 24 dersliği ile 750 öğrenciye eğitim vereceğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Bursa’da eğitim yatırımları anlamında çok ciddi mesafeler katettik, önemli projeleri hayata geçirdik. Eğitim öğretim yılı başlamadan 10 okulumuz hazırdı. Başladıktan sonra 7 okul faaliyete geçti ve inşallah yılbaşına kadar hedeflediğimiz okulları da tamamlamış olacağız. Bugünkü ziyaretimiz biraz daha anlamlı, Bursalı hayırseverlerimizin göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyoruz ama bu farkındalığı da arttırmak istiyoruz. Bu çerçevede bugün Mümin Canbaz Fen Lisesi’ndeyiz. Gerçekten örnek bir okul olmuş ben Mümin Canbaz’a teşekkür ediyorum. Okulun mimarisindeki ferahlığı ve gençlerimizin içerisinde spor yapabilecekleri spor salonunun da bu kompleks içerisinde yer alması gerçekten önemli. Bu çerçevede bugün il başkanımız ve Bursa il milli eğitim müdürümüz ile birlikte inşaatı görme imkanımız oldu. Önümüzdeki ay içerisinde de eğitime başlamış olacak. Mümin Canbaz Fen Lisesi, 24 derslikli Bursa’nın 7’nci fen lisesi olarak faaliyete başlayacak. Burada yaklaşık 750 öğrencimiz eğitim görecek. Dolayısıyla bu eğitim yuvalarının artmasını talep ediyoruz” dedi.

“Ustalık eserimiz oldu”

Daha önce ilkokul ve ortaokul olmak üzere Bursa’ya 2 okul kazandıran iş adamı Mümin Canbaz ise, “Eğitime yaptığım katkılardan dolayı çok memnunum. İlkokul, ortaokul ve şimdi fen lisesi yaptım. Ülkemizin kurtuluşunun eğitimden geçtiğine inanıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Eğitime katkı yapmaya devam edeceğim. Bu okulla birlikte 3’üncü okulum benim. Ustalık eserimiz oldu. Diğer sanayici arkadaşlarıma da eğitime katkıda bulunmayı tavsiye ederim. Ayrı bir mutluluk ayrı bir heyecan” diye konuştu.