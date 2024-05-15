Bursa'nın eğlence hayatına yön veren Klüp S'nin sahibi ve Medya Restoran'ın işletmecisi olarak tanınan ünlü iş insanı Şenol Dolar, yaşamını yitirdi. Dolar, işlettiği Medya Restoran'da sabaha karşı saat 05.00 civarında ani bir rahatsızlık geçirerek yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki iş insanının cansız bedeni, sabah erken saatlerde iş yerine gelen çalışanlar tarafından bulundu. 112 Acil Servis ekibinin müdahalesiyle yapılan kontroller sonucunda, ünlü iş insanının yaşamını yitirdiği teyit edildi. Öte yandan, Dolar'ın geçtiğimiz ay Kültürpark'ta kullandığı elektrikli bisikletten düşerek hafif yaralandığı biliniyordu.



Bursa'da son zamanlarda büyük firmalara yaptığı organizasyonlarla adından söz ettiren Şenol Dolar sanat camiasının da yakından tanıdığı bir isimdi.

Bursa'da bir dönem eğlence hayatına damga vuran Klüp S'inde sahibi olan Dolar, Hande Yener'den Ebru Gündeş'e, Serdar Ortaç'tan Mustafa Sandal'a kadar pek çok ismi Bursa'da misafir etmiş bir çoğunun meşhur olmasına katkıda bulunmuş ve yakından görüşüyordu.

Kültürpark'taki bir çay bahçesinde nargilelere kömür hazırlayıp çay taşıyarak başladığı meslek hayatında aynı yerde açtığı kulüp ve restoranla devleşip adından çok söz ettiren Dolar, aynı zamanda Bursasporlular Derneğinin Başkanlığını yapıyordu, Şenol Dolar, Emniyet ve Asker Şehit Aileleri Dernekleri için ücretsiz yaptığı organizasyonlarla da bir çok kesimin takdirini toplamıştı.



Bursa'nın köklü ailelerinden birinin mensubu olan Dolar, iş dünyası tarafından da yakından tanınıyordu. Sokak hayvanlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Dolar, uzun süredir Cesi, Efe ve Paşa ismindeki yavru iken sokaktan alıp büyüttüğü can dostlarıyla birlikte yaşıyordu. Can dostları Dolar'ı son anına kadar yalnız bırakmazken ölümünden sonra da restoranın kapısından bir an bile ayrılmadılar. Büyük bir Ajda Pekkan hayranı olan Şenol Dolar'ın ölmeden kısa süre önce düşüp başını çarptığı masada çok sevdiği köpeklerinden biri olan Efe ile birlikte Ajda Pekkan, Gülden Karaböcek, Orhan Gencebay ve Suavi şarkıları dinlerken çekilen görüntüleri hatıra kaldı.