47 yıl sonra Bursa’da yaşanan değişimin ardından vatandaşların dilinden düşmeyen en büyük sorunlardan biri altyapı problemi oldu.BURSA (İGFA) - Uzun bir süredir altyapı sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Bursalılar, özellikle köy bölgelerinde bu sorunun giderilmediğini belirttiler.

“İLETİŞİM SORUNUMUZ DEVAM EDİYOR”

Telefon ve şebekelerinin belirli bölgelerde çekmediğini belirten bir vatandaş Herkes Duysun ekibine şu açıklamalarda bulundu:

Uzun zamandır birtakım zorluklar ile karşı karşıya olduklarını belirten bir vatandaş, “Yaz aylarında köyüme gidip geliyorum. Her gidip geldiğimde karşılaştığım en büyük sorunlardan biri iletişim sıkıntısı oluyor. İnternetim köyün belirli noktalarında çekiyor. Çocuklarımız da köye bu yüzden gelmek istemiyor.” şeklinde konuştu.