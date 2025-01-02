İkinci durağı İnegöl Belediyesi olan Başkan Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Bozbey, İnegöl’de az da olsa sıvılaşma potansiyeli bulunan bölgeler olduğuna dikkat çekerek, İnegöl’ün belirli noktalarında sıvılaşma potansiyeli az da olsa var. Kentsel dönüşüm planlarıyla birlikte İnegöl’ün daha dirençli, daha güvenli bir yapıya dönüşmesini hep beraber sağlayacağız. Bu yılın sonuna kadar yüzde 80 civarında tamamlamayı hedefliyoruz. 17 ilçe için yoğun bir çalışma var. Daha büyük ilçelerde farklı çalışmaların yapıldığını özellikle deprem açısından zemin etkileriyle birlikte yapılan çalışmalar var. Kentsel dönüşümle ilgili bölgelendirme çalışmaları var. İnşallah bu yılın sonunda planlamayı belirli bir noktaya getirdiğimizde bütün ilçelerimiz ve merkezimiz nefes almaya devam edecek. Bu şekilde planlama süreçleri dahilinde kent yönetimi olacak. ” dedi.



Alper Taban ise İnegöl’ün ve Bursa’nın genel planlamasına vurgu yaparak, Recep Başkan, Alinur Bey döneminde de 100 bin konuşulmuştu. Şimdi yeniden tamamlanmak adına çalışmalar yapılıyor. Kıymetli tabi, şehrin anayasası oluşturuluyor. Bursa’yı bütün olarak değerlendirdiğinde tamamını kapsayan bir plan. Bu yönüyle de biz de kıymetli buluyoruz. Biz de bölgemiz adına katkıda bulunmak isteriz. " ifadelerini kullandı.