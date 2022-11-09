Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni anayasası niteliğindeki ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını ortak akıl ve şeffaf katılım anlayışıyla sürdürüyor. İlçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, toplumun geniş kesiminin görüş ve taleplerini toplayarak, çalışmaları nihayete erdirmeyi planlıyor.

Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı ve güçlü şekilde taşınabilmesi için projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni anayasası niteliğindeki ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa’nın ortak akılla ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Düzeni Planı’nın da aynı doğrultuda hazırlanması için gerekli adımları atıyor. Sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, akademik odalardan ilçe belediyelerine kadar Bursa’daki tüm paydaşların katıldığı değerlendirme toplantısı, ‘Yaşatan, Yaşayan, Üreten, Ulaşan Bursa’ temasıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda yapıldı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım’ın kısa bilgilendirmesinin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, 2011 yılından beri tartışılan ve 2020 yılında tekrar startı verilen Çevre Düzeni Planı çalışmalarını geniş bir katılımla, herkesin görüşü alınarak nihayete erdirmeyi planladıklarını söyledi. Sürece destek olan ilçe belediyelerine, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, akademik odalara, üniversitelere ve kamu kurumlarına teşekkür eden Akhan, “Çalışmalar nihayete erdiğinde, herkesin şehirle alakalı kaygı, tereddüt ve beklentilerini karşılayan bir plan ortaya çıkacaktır. Sadece Bursa'yı değil Türkiye’yi de etkileyen plan olacaktır. Türkiye’nin sanayisi, istihdamı, tarımı ve turizmi gibi birçok alanda ciddi katma değer üreten bir şehirdeyiz. Bu bakımdan hazırlanan plan, ülkemiz adına da çok kıymetli. Bursa, sahip olduğu beşeri sermayesi ve yetiştirdiği insan gücüyle önündeki sıkıntıları atlatabilecek kapasitededir. Beşeri sermayenin temsilcileri olarak bir araya geldik. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ise, ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmaları kapsamında Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi’nin (MEPS) kurulduğunu ve sürecin buradan yürütüldüğünü anlattı. Yapılan değerlendirme toplantısında ‘sektörel konularla alakalı’ önemli bilgilerin toplandığını dile getiren Kapıcıoğlu, çalışmalara katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çalıştay, Şehir Plancısı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde devam etti.