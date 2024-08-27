Bursa'da yaşayan vatandaşlar, kentin neredeyse her mahallesinde karşılaşılan bozuk yolların araçlarına verdiği maddi zararlardan şikayet ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da bozuk yol ve asfalt sorunlarının yaygın olduğu mahallelerde sürücüler, araçlarında sık sık mekanik arızalar yaşıyor. Vatandaşlar mevcut onarım çalışmalarının yetersiz kaldığını ifade ediyor.

BURSA’NIN BOZUK YOLLARI ARAÇLARIN HANGİ AKSAMLARINA ZARAR VERİYOR?

Bursa Küçük Sanayi esnafı Abdülkadir Büber, bir aracın çukura çarpmasıyla aracın salıncaklarının, rot kollarının, rot başlarının, direksiyon kutusunun, bilyelerinin ve amortisörlerinin hasar alabileceğini kaydetti.

ORTALAMA MASRAF NE KADAR OLUYOR?

Vatandaşların en sık, çukur şikayetiyle sanayiye başvurduğunu belirten işletmeci Büber, aracın tek aksamının tamirinin ortalama 5-6 bin lirayı bulabileceğini belirtti.

3 YILDA 4 KATINA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde bir aracın rögar kapağına çarpmasıyla airbaglerinin patladığını anlatan esnaf Büber şu ifadeleri kullandı:

“Bir üçgen koyulmuyor, bir duba yok, bir önlem alınmıyor. Küçük Sanayi’nin de girişleri ve çıkışları hatta ara yolları da çok kötü durumda. Ben kendi aracımın sağ ön lastiğini Bursa Küçük Sanayi’de ikiye yardım. 3 sene önce 4 tane lastiğimi 2 bin liraya almışken şimdi bir tane lastiği 2 bin liraya aldım.”