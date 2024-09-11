Türkiye’nin en köklü ticaret borsaları arasında yer alan Bursa Ticaret Borsası’nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Geçmişin bilgi birikimi ve deneyimiyle ikinci yüzyılımızda, dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı projelere odaklanarak tarım sektörüne yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Bursa’da kurulduğu günden bu yana tarım ve ticaretin kalbi olan, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 100. yaşını büyük bir gururla kutluyor. 11 Eylül 1924 tarihinde Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve 6 arkadaşı tarafından “Bursa Zahire Borsası” adıyla kurulan Bursa Ticaret Borsası, yüzyıl boyunca yenilikçi hizmet anlayışıyla gelişimini sürdürerek, Bursa’nın ve Türkiye’nin tarım ve ticaret hayatına önemli katkılar sağladı.

Vizyoner projelerle geleceğe yatırım

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, asırlık hizmet yolculuğunda yalnızca tarım ve ticaretin merkezi olmadıklarını, 22 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle aynı zamanda bölgesel kalkınmaya öncülük ettiklerini söyledi. Hayata geçirilen projeler ile ulusal tarım ve ticaret politikalarına da yön verdiklerini kaydeden Başkan Matlı, “100 yıllık gurur dolu bir geçmişi geride bırakırken, geleceğe aynı heyecan ve kararlılıkla bakıyoruz. Aradan geçen bir asırda borsamız, sadece bir ticaret platformu olmanın ötesinde, vizyoner projeleriyle Bursa tarım ve hayvancılığının gelişimine, üyelerimizin uluslararası rekabet gücünün artmasına, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde daha güçlü bir gelecek inşa edilmesine öncülük ederken, uluslararası arenada da adından söz ettiren bir kurum haline gelmiştir” dedi.

İkinci yüzyılın yol haritası, ‘dijital dönüşüm ve inovasyon’

100 yıl boyunca istikrarla büyüyen ve gelişen Bursa Ticaret Borsası`nın, gelecek nesillere sağlam temeller üzerine kurulu bir ticaret ekosistemi bırakma gayretinde olduğunu ifade eden Başkan Matlı, geleceğe yönelik stratejilerini, “Yeni yüzyılımızda dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı projelerle ticarete yepyeni bir yön vermeyi hedefliyoruz” sözleriyle özetledi. Bursa tarımının gelişimine katkı sunma misyonlarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Özer Matlı, “Bu tarihi dönemin bir parçası olmak, şahsıma, Yönetim Kurulumuza, Meclisimize, Komite Üyelerimize ve tüm ekibimize, büyük bir motivasyon kaynağı. 100 yıllık başarı hikayesinin her aşamasında emeği geçen başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, meclis ve komite üyelerimize, paydaşlarımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza ve Bursa halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumumuzun 100 yıllık tecrübesini, yeni başarılarla taçlandırarak, gelecek nesillere güçlü bir miras bırakma kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Tarım ve ticaretin geleceğine yüzyıllık deneyimle ışık tutuyoruz”

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın da 100 yıl boyunca kent ve ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir mihenk taşı olduklarını vurguladı. Bursa Ticaret Borsası’nın, tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar kenti ilgilendiren her konuda üzerine düşeni her zaman yerine getirdiğini belirten Aydın, “Geçmişten gelen deneyimimiz, kurumsal kimliğimizin temelini oluştururken, bu birikim geleceğe dair vizyonumuzu da şekillendiriyor. İkinci yüzyılımızda özellikle modern dünyada tarım ve ticaretin gelişen dinamiklerine uyum sağlayarak, borsamızın daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Hem üyelerimizin başarısına katkı sunmak hem de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komitelerimize, üyelerimize, çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.