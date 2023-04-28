Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Keles’in makus talihi, ulaşımdan altyapıya, eğitimden kırsal kalkınmaya kadar her alanda yapılan yatırımlarla değişiyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için ilçelerdeki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Tüm ilçelerde önceliği ulaşım ve altyapıya veren Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda Keles ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 150 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yaptı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyen, paket içme suyu arıtma tesisi ile ilçede içme suyu kalitesini artıran Büyükşehir Belediyesi, 7 adet içme suyu deposu ile yılın 12 ayı içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Haydar Mahallesi başta olmak üzere kırsal mahalleleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Sadece altyapıya değil, sosyal yaşama değer katacak yatırımlarla da ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi’nin Keles’e kazandırdığı Kültür Merkezi, ilçe halkının önemli bir buluşma noktası haline geldi. Çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Okulu’na ‘Bilişim Atölyesi’ kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Aktarma Tesisi ile de ilçedeki evsel katı atık sorununu ortadan kaldırdı. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında kurulan Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonu ile doğru ilaçlama zamanları hakkında üreticiyi bilgilendirilirken, kaliteli fide, fidan, tohumluk ve ekipman dağıtımları ile çiftçiye her alanda destek sağlandı. Keles’in yayla turizminden de pay alabilmesi amacıyla Kocayayla’ya kazandırılan bungolov evler, yaz kış tatilcilerin yoğun ilgisini görürken, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ata Sporları Şenliği de aynı zamanda Kocayayla’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

HİZMETTE AYRIM YOK

Keles’e kazandırılan hizmetlerin toplu açılışı için düzenlenen ve Keles Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesine ayrım gözetmeksizin projeler geliştirdiklerini, dağ ilçelerine ise ayrı bir önem verdiklerini söyledi. İlçenin yıllardır konuştuğu Keles Kültür Merkezi’nin konferans, düğün salonu ve diğer müştemilatlarıyla birlikte ilçe halkına hizmet verdiğini belirten Başkan Aktaş, “Keles Kocayayla, Bursa’nın ve ülkemizin sembollerinden bir tanesi. Kocayayla, kamp ve rekreasyon projesi kapsamında hiçbir ağaca zarar verilmeden bungalov evleri ve restoranıyla Keles’e hizmet vermeye devam ediyor. Birçok kırsal mahallenin yollarında ve altyapısında önemli çalışmaları hayata geçirdik. BUSKİ marifetiyle de 173 kilometre içme suyu hattı, 42 kilometre kanalizasyon, 9 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Keles İleri Biyolojik Atık Su Arıtma ile ilgili çalışmalar sürüyor. 64 milyon 985 bin TL bedelle ihalesini yaptık. İnşallah Ağustos 2024’de çalışmaları tamamen bitirmiş olacağız. İmkansız gibi gözüken konuları Bursa’da bir bir hayata geçiriyoruz. Yıllarca konuşulan doğalgazı dağ ilçelerimizle buluşturduk. Biz taş üstüne taş koymanın hesabını yapıyoruz. Bizler yerel yöneticilikte lider ve duayen olmuş bir liderle çalışıyoruz. Onun yol arkadaşları olarak ona yakışır hizmetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Keles’e yapılan tüm yatırımlar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HAVASI SERT, İNSANI MERT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursa’nın dağ bölgesinin havasının sert, insanının ise mert olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerden merkezi hükümete kadar ilçeye hizmete eden her kurum ve kişiye teşekkür eden Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset anlayışı, hizmet siyasetidir. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı hak ettiği hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Yorulmak bilmeden milleti için canını ortaya koyuyor. Bizler de halkımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmak için mücadele ediyoruz. Bizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek istiyoruz. Türkiye’nin önü ve geleceği açık. Yüksek teknolojiyi, katma değeri yüksek üretimi ve Türkiye’yi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğiz. Bu yatırımlarımız sayesinde farklı Bursa ve Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’ye geleceğine etki edecek hizmetleri kazandıracağız. İlçemize kazandırılan tüm yatırımlar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.