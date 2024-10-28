Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünü kentin farklı noktalarında düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Cumhuriyet’in değerlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu tüm kente yayıyor. Ünlü sanatçıların sahne aldığı Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerin düzenlediği programlarla da Cumhuriyet’in heyecanını 7’den 70’e herkese hissettiriyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Bursa Valiliği tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü’ne bağlı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve Bando Şefliği tarafından Zafer Plaza Önü, Unesco Meydanı, Kapalı Çarşı, Setbaşı Kütüphanesi ve Kent Meydanı Avm önünde mini konserler verildi. Vals gösterilerinin de yapıldığı etkinliklere, Bursalılar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Vatandaşlar, Cumhuriyet’in coşkusunu gün boyunca doyasıya yaşadı. Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Stadyumu Kütüphanesi’nde ise ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuklar’ temalı bir söyleşi düzenlendi. Yazar Mavisel Yener’in konuşmacı olduğu programda, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı kitaplar, kitap sevgisi ve bilime verdiği önem anlatıldı.