Ticimax E-Anadolu Ödülleri kapsamında Bursa'da düzenlenen etkinlikte Bursa'nın e-ticaret şampiyonları ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen 71. E-ticaret Sohbetleri etkinliği kapsamında "E-Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu.

E-ticarette başarı gösteren müşterilerini onurlandırmak amacıyla ‘’E-Anadolu Ödülleri’’ programını başlatan Ticimax'ın etkinliğin yapıldığı şehirlerdeki çeşitli kategorilerde en başarılı müşteriler ödüllendirilerek, sektördeki başarıları kutlandı.

Etkinlik kapsamında ödül alan firmalar; En Yüksek Ciro Yapan 1. E-ticaret Sitesi (2024 İlk 6 Ay) Ödülü: www.loccomoda.com, En Yüksek Ciro Yapan 2. E-ticaret Sitesi (2024 İlk 6 Ay) Ödülü:www.feminenmoda.com,

En Yüksek Ciro Yapan 3. E-ticaret Sitesi (2024 İlk 6 Ay) Ödülü: www.lemabelle.com, Müşteri Bağlılığı Ödülü 2024 - 10. Yıl: www.tokgozler.com seçildi.

2024 yılının ilk 6 ayı baz alınarak oluşturulan Bursa ili ciro sıralamasında, birincilik ödülünü Locco Moda Kurucusu Melih Aktaş, ikincilik ödülünü Feminen Moda Kurucusu Serap Güloğlu ve üçüncülük ödülünü Le Mabelle Kurucu Ortağı Filiz Gökçeler Organ aldı.

Ticimax Müşteri Bağlılığı 2024 Ödülü’nü ise Ticimax’ta 10. Yılı dolan Tokgözler firmasını temsilen E-ticaret ve Sosyal Medya Yetkilisi Erol Karagöz aldı.