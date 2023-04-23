Bursa Büyükşehir Belediyespor play-off serisinin ilk maçında Cizre Belediyespor’u yenerek seride 1-0 öne geçtiBURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu play-off 5/8 etabının ilk maçında sahasında Cizre Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek seride avantaj elde etti. Ligde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. Cizre Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk seti 25-19 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibinin 25-16'lık üstünlüğüne engel olamadı. Kötü başladığı üçüncü seti 27-25 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-16 kaybetti ve maç tie-break setine taşındı.

Final setinden 15-13 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-2 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. 2 galibiyet elde eden ekibin 5.’lik maçları oynamaya hak kazanacağı seride ikinci karşılaşma 25 Nisan 2023 Salı günü Şırnak’ta oynanacak. İkinci maçı Bursa Büyükşehir Belediyespor kazanırsa 5.’lik maçları oynamaya hak kazanacak. Serinin ikinci maçını Cizre Belediyespor’un kazanması halinde ise tur atlayan ekibi belirleyecek son karşılaşma 28 Nisan 2023 Cuma günü yine Bursa’da oynanacak.