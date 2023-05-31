Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Liseli Gençler Müzik Yarışması’nda “En İyi”ler belli oldu. Yarışmanın finalinde müzik grupları performanslarını sergilerken, dereceye girenler de ödüllendirildi. Müziğin hiç susmadığı günün sonunda sevilen sanatçı Ozbi, şarkılarıyla gençleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi’nin gençleri müzikle buluşturmak ve onları bu alanda desteklemek hedefiyle düzenlediği müzik yarışması, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Mix Müzik ve AkademiX’in katkılarıyla 11 yıl boyunca “Liselerarası Müzik Yarışması” adıyla düzenlenen organizasyon bu yıl, “Gençler Sahne Sizin” sloganı ve “Liseli Gençler Müzik Yarışması” adıyla gerçekleştirildi. Elemeleri geçerek finale kalan müzik grupları, Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki sahnede dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi. Akademisyen, müzik öğretmeni, orkestra şefi ve Ozbi grubundan oluşan yarışma jürisi, en iyileri seçmekte hayli zorlandı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmanın ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, yarışmaya katılan ve ödül alan gençleri kutladı. Nilüfer Belediyesi olarak müzik alanında yetenekli olan gençlerin hayallerine destek olmak amacıyla 11 yıldır bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Sibel Özer, “En iyilerin seçildiği bu yarışmanın, hayallerinize giden yolda ilk basamak olmasını diliyorum. Müzik, hayatımızı güzelleştiren evrensel bir değer. Müzik hiç susmasın diyoruz. Müziğin her zaman hayatımızda kalmasını ve yaşamımıza güzellikler katmasını diliyoruz. Hedeflerinizden, hayallerinizden vazgeçmeyin” diye konuştu.

Organizasyona ilk yıldan itibaren kesintisiz destek verdiklerini belirten Mix Müzik ve AkademiX Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Avcı da, “Mix Müzik, kazancının yüzde 10’unu gençleri müziğe kazandırma projelerinde, yüzde 12’sini de sokak hayvanlarının refahı için kullanıyor. 1984’ten beri Bursa’dan aldığımızı, Bursa’ya geri verme sözüyle yoldayız. En büyük sözümüz de, bizim umudumuz olan gençlere. İyi ki varsınız. Bu ülkenin ve dünyanın iyi ki böyle güzel gençleri var” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenler açıklandı. 6 ana kategori ve “En iyi” alt kategorilerde ödüllerin verildiği Liseli Gençler Müzik Yarışması’nda, dereceye girenler büyük sevinç yaşadı. “En İyi Orkestra” kategorisinde birinciliğe “Barış Orkestrası” değer görülürken, Fahrenheit grubu ikinci, The Girls Band müzik grubu da üçüncü oldu.

En İyi Solist kategorisinde Lilith grubundan Eslem Yıldırım birinci olurken, Uhal grubundan Ceren Baltacı ikinci, Barış Orkestrası’ndan Ecrin Güyen de üçüncü sırada yer aldı.