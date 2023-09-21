30 yıldır Bursa’nın Yunuseli Mahallesi’nde yaşayan ve sağlıklıyken hayvancılıkla uğraşan Sami Hüseyinoğlu, beş yıldır evsiz durumda. Son iki aydır da felçli şekilde Yunuseli parkında yaşamını sürdüren Sami Hüseyinoğlu’nun barınmaya ihtiyacı var. Mahalle halkı, bu durumu defalarca yetkililere bildirseler de bir geri dönüş alamadıklarını ifade ediyorlarEsmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun /BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yunuseli Mahallesi’nde uzun süreden beri sokakta kalan bir vatandaş, felç geçirdikten sonra da kendisine uzanacak bir yardım eli bulamadı. Sosyal hizmetlerin ve belediyenin, kendilerinden yardım istenilmesine rağmen herhangi bir girişimde bulunmadıklarını belirten vatandaşlar kimsesiz adama kendi imkanlarıyla yardım ediyorlar. Kimi kıyafetini giydiriyor, kimi banyosunu yaptırıyor, kimisi de yemeğini yediriyor fakat günün sonunda kimsesiz adam felçli haliyle sokakta, mahallenin parkında yatıyor. Olayın vahametini Herkes Duysun mikrofonuna anlatan vatandaşlar, ilgili kurumlardan kimsesiz adama yardım etmesini bekliyor.

“BELEDİYE VE ZABITA FELÇLİ ADAMA YARDIM ETMİYOR”

Uzun zamandır Yunuseli Mahallesi’nde ikamet ettiğini ifade eden bir vatandaş, kimsesiz adamı 40 senedir tanıdığını da belirterek, “Önceden eli ayağı tutuyordu, Yunuseli mahalle halkı ona yardımcı oluyordu. Şu an su bile açamıyor, tuvaletini yapamıyor, hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Yarın yağmur yağacak. Neticede bu bir insandır. 25 gündür bu şekilde. Belediyeyi, zabıtayı aradık. Muhtarlığa haber verdik. Ambulans geliyor ve alıyor sonra geri gönderiyor. Kimsesi yok, yatacak yeri yok. Bu saatten sonra biz de bir şey yapamayız. Bir devlet kurumunda bakıma ihtiyacı var. Pislik içinde, kurt içinde burada inleye inleye ölecek. Allah razı olsun sizden, iyi ki gelmişsiniz. Biz becerebilsek çekip internete atacaktık.” dedi.

https://youtu.be/Q90iDJnxDiI

“BEN BU ADAMDAN ÖNCE ÖLECEĞİM”

Sami Hüseyinoğlu’nun yaşadığı parkın yanındaki binada oturan vatandaş yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatarak, “2 aydır bu halde, çok üzülüyoruz. Benim bir abim öldü, o abim aklıma geliyor benim tansiyonum çıkıyor. Ben bu adamdan önce öleceğim. Allah kimseyi bırakmasın, çok zor.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI PARKA GETİREMİYORUZ”

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan başka bir vatandaş, “Mahalleli olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat belediyenin bu adamla ilgilenmesi gerekiyor. Bu parka bıraktılar. Kendi başına yaşamaya çalışıyor. Hiçbir ihtiyacını göremiyor. Biz mahalleli olarak ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle hayatını sürdürmeye uğraşıyor. Çocuklarımızı buraya parka getiremiyoruz. Çocuklar etkileniyorlar. Belediyemizin bu adamla acilen ilgilenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“ZABITA GELDİ, BAKTI VE ‘BİZİMLE ALAKASI YOK’ DEDİ”

Yunuseli Mahallesi’nde yalnız yaşayan bir vatandaş ise Sami Hüseyinoğlu’nun bakımı ile ilgilendiğini söyledi. Vatandaş, “Haftada iki kez yıkıyorum. Ayakları felçli. Bana bez verdiler yıkayıp altını bağlıyorum. Yeni elbiseler giydireceğim ve tekrar buraya geri bırakacağım. Benim yapabileceğim şey bu. Ben de yalnız yaşıyorum ve içim el vermiyor. Şimdi zabıta geldi, baktılar ve bizimle alakası yok dediler. Gelip almalarını bekliyoruz.” diye konuştu.