Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Engelsiz Turizm’ projesiyle özel gereksinimli bireyler, kentin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın bir yandan turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan kent sakinlerinin ve özel gereksinimli bireylerin de kültürel zenginlikleri yakından tanımasına olanak sağlıyor.

‘Engelsiz Turizm’ projesiyle engelli bireyleri kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bursa İşitme Engelliler Derneği üyesi kadınları proje kapsamında ağırladı.

Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane Meydanı ve Mudanya’yı gezen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tur rehberlerinin anlattıklarını işaret dili tercümanları aracılığıyla dikkatle dinledi. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, yaz boyunca gerçekleştirilen ‘Engelsiz Turizm’ projesinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Her hafta bir özel gereksinimli grubu ağırladıklarını belirten Şavşatlı, vatandaşların detaylı bilgi için (0224) 716 21 82'yi arayabileceğini ya da www.engelsizbursa.bursa.bel.tr adresinden online olarak kayıt oluşturabileceğini hatırlattı.