Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk ‘Semt Lokantası’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk katılımıyla açıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ilk ‘Semt Lokantası’ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından kurdele kesimi ile açıldı. Açılışta Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk de yerlerini aldı.

4 ÇEŞİT YEMEK 60 LİRA

Açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Bursa'da ilk semt lokantasının sizlerin sayesinde açıyoruz. 60 liradan dört çeşit yemek vereceğiz. İhtiyaç sahiplerini semt lokantamiza bekliyoruz." dedi.

"EMEKLİLERE 12 BİN 500 LİRA VERİP 'BUNA SEVİNİN' DİYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açılış konuşmasında, "Üç gündür gösterdiğiniz ilgi için Bursa halkına teşekkür ederiz. Ülkemizde büyük bir ekonomik sıkıntı, barınma sorunu, giyinme sorunu var. Emeklilere 12 bin 500 lira veriyorlar ve 'buna sevinin' diyorlar, ama şu an emekli maaşı erimiş durumda. Ekonominin hali böyle olunca ve merkezi yönetim de vatandaşları yoksulluğa, açlığa mahkum edince, yerel yönetimler çözüm arıyor. İlki İstanbul'da açılan kent lokantaları, bugün de Bursa'da Semt Lokantası olarak açılıyor. Lokantada dört çeşit yemek 60 liraya verilecek. Bu konuda Başkan Bozbey'i tebrik ediyorum. Yıl sonuna kadar semt lokantalarının şube sayısı 4 şube daha açılarak yükseltilecek." ifadelerini kullandı.

ASKIDA YEMEK UYGULAMASI GELECEK

Özgür Özel ekonomik durumu iyi olan vatandaşlara da seslendi. Lokantalara askıda yemek uygulamasının da geleceğini belirten Özel, "Bu lokantalara askıda yemek uygulaması da getiriyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlar, burada durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımcı olabilirler." dedi.

"BURSA'DA HERKES 'OYUMUZ SİZE HELAL OLSUN' DİYOR"

Bursa'da 'CHP'ye oy veren yok' iddialarını da yanıtlayan Özel, "Bursa'da herkes 'Oyumuz size helal olsun' diyor. Bu beni çok mutlu etti. Size hizmet etmeye devam edeceğiz, belediyecilikte tarih yazmaya devam edeceğiz." diye vurguladı.