Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi konumundaki Altıparmak bölgesiyle ilgili imar ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması amacıyla Osmangazi Belediyesi, ilgili akademik odalar ve Bursa Kent Konseyi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün 830 dönümlük alanı kapsadığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bölgenin Bursa için öneminin bilincindeyiz ve meslek odalarımızla iş birliğine büyük önem veriyoruz” dedi.

Bursa’nın bir dönem en prestijli bölgelerinden biri olan ancak son yıllarda değerini yitiren Altıparmak bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ortak akılla dönüştürülüyor. Altıparmak-Merinos arasında yer alan mahalleleri kapsayan bölgeyle ilgili yeni imar planı ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi arasında ilgili akademik odalar ile Bursa Kent Konseyi’nin de yer alacağı iş birliği protokolü imzalandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Atilla Erdem, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Eda Demir, Güney Marmara Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yıldız ve Harita Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İlker Tokdemir katıldı.

“Bu işi daha ileriye taşımak için hazırız”

Projenin Osmangazi ilçe sınırları içerisindeki 10 farklı mahalleyi kapsadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, Altıparmak’ın geçmişte Bursa’nın kalbi, hem ticaretin hem de sosyalleşmenin merkezi olduğunu hatırlattı. İki yanında sıralanmış binalarıyla nostaljik atmosfer sunan bir yer olduğunu belirten Başkan Bozbey, Altıparmak’ın geçmişte Bursa’nın tarih kokan dokusunu modern yaşama entegre eden bölge olduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, Altıparmak-Merinos bölgesinin geçmişte Bursa’nın canlılığına ve çeşitliliğine değer kazandırmış bir bölgeyken, zamanla hem yapılaşma hem de sosyal yaşantı anlamında giderek zayıfladığını ve sonunda eski ihtişamlı hallerinden çok uzak bir hale geldiğini ifade etti. Altıparmak bölgesini yeniden kent yaşamıyla bütünleştirmek ve depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası ile bu amaca yönelik protokol imzalamış. Bölgenin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çözüm önerileri ortaya konmaya çalışmıştır. Şimdiyse biz, bu işi bu başlangıç noktasından alarak çok daha ileriye taşımak için hazırız. Katılım sağlayan meslek odalarımıza paylaştıkları tecrübe ve bilgi birikiminden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bölgenin Bursa için öneminin bilincindeyiz”

Bölgenin sorunlarını detaylı biçimde ele almayı sağlayacak birçok analiz ve anket çalışması yapıldığını anlatan Başkan Bozbey, meslek odalarının sağladığı teknik ekip desteğiyle bölgedeki her bir binanın deprem açısından risk durumunun tek tek tespit edildiğini belirtti. Mahalle muhtarlarından bölgenin sorunları ve beklentileri hakkında bilgi de alındığını ifade eden Başkan Bozbey, “Çeşitli üniversitelerden hocaların da katılımıyla bölgenin, kentimizin tarihi ve kültürel yapısına uyumlu en doğru kentsel tasarımın nasıl olması gerektiğine ilişkin ilkeler ortaya konmuştur. Bizler de bölgenin Bursa için öneminin bilincindeyiz ve meslek odalarımızla iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu çalışmayı daha anlamlı hale getirmek amacıyla protokol kapsamının genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şehabettinpaşa, Aktarhüssam, Kuruçeşme ve Yahşibey mahallelerinde yaklaşık 830 dönümlük alanı kapsayan proje sahasında imar planı ve kentsel tasarım projesi yapılması için iş birliği protokolü imzalamak üzere bir araya geldik” dedi.

Öncelik depreme karşı dirençli bir Bursa

Fiziksel mekânın iyileştirilmesinin, sosyal donatı alanlarının artırılmasının ve ulaşım sisteminin çözümlenmesinin öncelikleri olacağını anlatan Başkan Bozbey, bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getirmek için 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırladıklarını açıkladı. Kent anayasası dedikleri 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı çok önemsediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “2 yıl içerisinde 2050 vizyonumuzu da hep beraber ortaya koyacağız. Önceliğimiz Bursa’mızı depreme karşı dirençli bir kent haline getirmektir. Doğa kaynaklı bir olay olan depremin olmasını önlemek mümkün değil ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizde. Hep birlikte, güç birliği yaparak bu konuda gerekli adımları atmalı ve toplumsal dayanışmayı en üst seviyede tutmalıyız. Depreme karşı dayanıklı ve hazırlıklı kentler olma yolunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Katılımcı bir anlayışla, bilimsel doğrularla hareket ederek çalışmalarını sürdüreceğimiz projemizin Bursa’mıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Bursa’nın bir an önce depreme karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalar katkı sunacaklarını dile getirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, önceliklerinin yaşanabilir ve yeşil bir dönüşüme imkan sağlamak olduğunu ifade ederek, Altıparmak bölgesini ilgilendiren projenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Akademik odaların başkanları da dönüşüm süreciyle alakalı fikirlerini beyan ederek, projenin Türkiye’ye örnek olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer ilgili kurumların temsilcileri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Program, soru cevap bölümüyle devam etti.