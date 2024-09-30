Bursa’da sanatçı Belgin Ersavaş’ın “Nostalji” isimli sergisi Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Bursa’da Yeşilçam aktör ve aktrislerinin hafızalardan silinmeyecek fotoğrafları, Bursa’nın incisi koza ile birleşti. Sanatçı Belgin Ersavaş’ın ipek böceği kozası kullanarak ünlü isimlerin fotoğraflarını süslediği eserleri gören sanatseverler hayranlıkla izledi. Tayyare Kültür Merkezi’nde 5 Ekim’e kadar sürecek sergi ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Hayalimi gerçekleştirdim”

Sergiyi açmanın en büyük hayallerinden olduğunu ifade eden Belgin Ersavaş, “Çok mutluyum, hayalim olan bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Bursa’nın incisi olan ipek böceği kozasını farklı bir bakış açısıyla anlatmak istedim. Aynı zamanda cumhuriyet kadını olarak kadınların neler yapabileceğini göstermek istedim. İpek böceğini farklı bir şekilde Yeşilçam ile bütünleştirerek kadın başlıklar adı altında sunmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

“Eserleri gördüğümde anlamlı buldum”

Eserleri gördüğü ilk andan bu yana hayranlığını gizleyemediğini kaydeden Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mestaniye Efe, “Belgin’i çocukluğundan beri tanırım. Bir süre ayrılığımız oldu. Bir gün karşılaştığımızda ‘yaptıklarımı görmeni istiyorum abla’ dedi. Gördüğümde çok beğendim ve çok anlamlı buldum. Yeşilçam sanatçılarını gündeme getirmek ve bunu yaparken Bursa’nın incisi kozayı işlemesi çok hoşuma gitti. Ben de en az Belgin kadar heyecanlı ve mutluyum” dedi.