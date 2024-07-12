Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akbulut ve Genel Müdür Yankı İçöz ile bir araya gelerek yeni dönemde yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bursa’nın kültürel mirasını ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’de yeni dönemde yapılacak proje ve etkinliklere yönelik hazırlıklar sürüyor. Bursa Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akbulut ve Genel Müdür Yankı İçöz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile makamında bir araya geldi. Bursa Kültür AŞ’nin yeni dönemde önemli işlere imza atacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’nın kültürel zenginliğini daha da artıracak ve halkımızın sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağız. Bursa Kültür AŞ’nin ürettiği projeleri ve çalışmalarını memnuniyetle destekliyorum. Hep birlikte şehrimizi daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Bursa Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Yücel Akbulut ise Bursa’nın kültürel dokusunu yapacakları çalışmalarla güçlendireceklerini belirterek, “Başkanımız Mustafa Bozbey’in desteğiyle, şehrimize yakışır projelere imza atacağız” diye konuştu.

Şirketin yeni dönem işleyişi ve projeleri hakkında Başkan Bozbey’e bilgi veren Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz ise, “Kültür ve sanatın her dalında öncü olacağız. Şehrimizin kültürel değerlerini koruyarak, genç nesillere ilham verecek bir kültürel dönüşüm için kolları sıvadık. Var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Bale ve dans kurslarını da yakın zamanda başlatacağız. Kentin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için nitelikli projeler geliştiriyoruz. Bursa’yı uluslararası arenada tanıtacak çok özel çalışmalarımız olacak” dedi.