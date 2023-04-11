Bursa'da kapılarını 2022 yılında açan Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği, dernek üyeleri Hacı Hasan Oğulları’nın Yunus Emre Şubesi’nde basın mensupları ile iftar sofrasında buluşarak, hedef projeleri ve çalışmalarını anlattı.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği iftarda basın mensupları ile buluştu.

Keyifli geçen iftara Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Yüksel Aktaş, başkan yardımcısı Önder Uçar, yönetim kurulu üyelerinden; Hakan Gezerayak, Adem Karataş, Yusuf Altay, Bircan İyigenç, Cem Ünlü, Gökhan Çakar, Erol Çağlayan, AV. Özgür Yıldız, Volkan Sepetçi, Mete Pideci, Şef Bülent Barış ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

ŞEHRİ GASTRONOMİDE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Dernek olarak amaçlarının Bursa gastronomisi ve turizme katkı sağlamak ve geçtiğimiz yıl ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını taşıyan şehri, her alanda ileri taşımak olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Yüksel Aktaş, gerçekleştirdikleri çalışmaların sınırları aştığını kaydetti. Dernek olarak hızlı değil sağlam adımlarla hareket ettiklerini açıklayan Aktaş, “Bursa’mızın yerel lezzetlerini ülke turizmine katkı sağlanması için Uludağ Üniversitesi yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

GASTRONOMİ MÜZESİ KURACAĞIZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilki düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali’nde dernek olarak tam destekle yer aldıklarını açıklayan Başkan Yüksel Aktaş, “Bu yılda aynı şekilde tüm hassasiyetimizle festivalde yer alacağız, en az 5 ayrı şehirde Bursa gastronomisinin ve turizminin tanıtımı için etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt dışında en az bir ülkede yine Bursa gastronomisini tanıtma çalışmalarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’yla Bursa Gastronomi Mutfağı ve Bursa Gastronomi Müzesi’nin oluşturmayı planlıyoruz. Bu mutfakta Bursa’nın da içinde olduğu, zaman içerisinde unutulmuş lezzetlerin tekrar tanıtımı ve ön plana çıkartılmasını amaçlıyoruz. Bursa’da özellikle esnaf restoranlarında Bursa’nın yerel lezzetlerinin sunulması için şeflerle birlikte gerekli çalışmalar yapacağız. En önemlisi ise Bursa gastronomisiyle ilgili yakın zamanda bir kitapçık hazırlayacağız” diye konuştu.

Bursa gastronomisinin ileri seviyeye gelmesi ve şehre katkı sağlayabilmesi için turizm şirketleriyle, yerel yönetimlerle ve ticaret odalarıyla ortak hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Önder Uçar ise, bu noktada sektör dinamiklerinden destek beklediklerini vurguladı.