Bursa’nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin adını taşıyan ve kurulduğu günden itibaren sayısız hafız ve ilim adamı yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi Kur’an Kursu’nun yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi. Türkiye’ye binlerce hafız yetiştiren külliyede, inşaat çalışmalarının yüzde 80’i hayırsever vatandaşların desteğiyle tamamlandı.

İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu’nun yeni hizmet binasındaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Temeli yaklaşık 2 yıl önce atılan hafız fabrikası diye nitelendirilen külliyedeki inşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. İçerisinde Kur’an Kursu, yemekhane ve yatakhanelerin bulunduğu projedeki çalışmaların planlandığı tamamlanırken, ücretsiz bir şekilde yatılı olarak eğitim veren külliyeden yetişen hafızlar ise Türkiye’nin önemli yerlerinde görev alıyor.

Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuzpazarı’ndaki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur’an kursu içinde yer alan hizmet binasının kısa sürede tamamlanmasını bekledikleri külliye 2 bin 720 metrekare alan üzerinde, derslik ve yatakhaneler dışında kütüphane, öğretmen odaları ve yemekhane gibi birimler de yer alacak.

Böylesine değerli bir manevi mirasın yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması adına çok büyük bir önem taşıdığını belirten İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal, “İsmail Hakkı Kur’an Kursu 1951 yılında açıldı bugüne kadar kesintisiz bir şekilde hafızlık eğitimi veremeye devam etti. Bu yıllar içeresinde binlerce hafız yetiştirdi. İsmail Hakkı Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi devam ederken 1962-1963 yıllarında Bursa İmam Hatip Okulu da ilk burada, 52 öğrencisiyle açıldı. Daha sonra bizi yetiştiren, okutan, yöneticilerimiz, yüksek İslam enstitüsü ve ilahiyat fakültesinin de açılmasında öncülük ettiler. Bu zaman zarfında birçok hocalarımız geldi geçti. O zamanlar sınıflar koğuş şeklindeydi, sınıflar 40-50 kişilikti. Şimdi İsmail Hakkı Kur’an Kursunu baştan aşağıya yeniliyoruz. Sınıflar 10-15 kişilik yatakhanelerimiz ise 4 kişilik olacak. Bugünkü modern çağa uygun bir eğitim hayatını burada sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni inşaatımız yüzde 80’i bitti, geriye kalan yüzde 20’sini de inşallah gelen bağışlarla tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan öğrenci ve maddi destek konusunda desteklerini bekliyoruz” dedi.

İsmail Hakkı Kur’an Kursu Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğunu ifade eden Baykal, “Buradan mezun olan bazı hafızlarımızı, hocalarımızı saymakla bitmez. Eski Kocatepe Camii İmam Hatibi İsmail Coşar, Eski Kocatepe Camii Müezzini Süleyman Arabulan, Eski Sultanahmet Camii İmamı Orhan Baykal, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sami Uslu gibi, daha bunlara benzer pek çok hafızımız sadece Diyanet İşleri Başkanlığında değil devletin değişik kademelerinde de başka fakülteleri bitirerek görevlerini sürdürmektedir. Burada okuyan hafızlarımız sadece olarak yetişmiyorlar aynı zamanda kendileri imam hatip tahsili yaparak imam hatip diplomasını da almaktadır. Anadolu insanımızın çocukları burada tamamen ücretsiz eğitim almaktadır. Bütün ihtiyaçları tamamen kursumuz tarafından karşılanmaktadır. Yardımsever tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafız olan ve dedelerine vefa borcunu ödeyen bütün genç hafız kardeşlerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.