Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kuruçeşme mahallesi uyuşturucu, darp, gasp ve fuhuş gibi birçok olayla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Çevre halkı mahallenin güvenlik problemin artık adeta isyan ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi gayrimeşrunun merkezi haline geldi. Uzun süredir birçok suç unsurunun birleştiği mahallede güvenlik problemi artarak devam ediyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN YANI BAŞINDA

Bursa’nın köklü ve tarihi mahallelerinden biri olan Kuruçeşme Mahallesi, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Osmangazi Kaymakamlığının hemen yanıbaşında bulunuyor. Lokasyon itibarıyla nezih bir mahalle olması beklenen Kuruçeşme Mahallesinin suç merkezi haline gelmesine çevre halkı adeta isyan ediyor.

SOKAKTA YÜRÜYEMİYORLAR

Kuruçeşme mahalle sakinleri, mahallenin Osmangazi ilçesinin en sorunlu mahallelerinden biri olduğunu belirtirken özellikle metruk binalarda uyuşturucu madde kullanıldığını, köşe başlarını da uyuşturucu madde satıcılarının tuttuğunu ifade ediyor.

Çevre halkının iddialarına göre mahallede fuhuş, kaçakçılık, darp ve gasp olayları da birbirini kovalıyor. Mahalle sakinleri özellikle akşam saatlerinde sokaklarda yürümekten çekindiklerini dile getiriyor.

KURUÇEŞME SUÇUN MERKEZİ OLDU

Geçmişte Kuruçeşme Mahallesinin, Bursa’nın en nezih yerleşim yerlerinden biri olduğunu kaydeden vatandaşlar, son yıllarda mahallenin adeta bir suç yuvası haline geldiğini belirtiyor.

Mahallenin en büyük sorununun uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, madde bağımlılarının mahalledeki metruk binaları kendilerine mesken ettiklerini ve buralarda sık sık yangınlar çıkardıklarını kaydediyor.

Ayrıca madde temini için gasp olaylarının da mahallede sıklıkla meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların ve yaşlıların bu konuda ciddi mağduriyetler yaşadıklarını dile getiriyor. Öte yandan mahallede sık sık hırsızlık vakaları da yaşanıyor.

Kavga, darp ve fuhuş olaylarının da yaygın olduğu mahallede çevre sakinleri, güvenlik önlemlerinin artırılmasının yanı sıra kentsel dönüşümle bölgenin sosyolojisinin değiştirilmesini talep ediyor.